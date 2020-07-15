Негода знеструмила 57 населених пунктів у Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Внаслідок негоди на ранок середи, 15 липня, у Сумській області знеструмило 57 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
“Станом на 7 год. 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області”, — йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на заході України очікується підвищення води у річках, існує загроза підтоплень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні оголосили попередження про надзвичайну пожежонебезпеку