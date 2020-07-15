Негода знеструмила 57 населених пунктів у Сумській області

“Станом на 7 год. 15 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 57 населених пунктів у Сумській області”, — йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на заході України очікується підвищення води у річках, існує загроза підтоплень.

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