В Україні оголосили попередження про надзвичайну пожежонебезпеку

"За даними Укргідрометцентру, 14 липня у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.