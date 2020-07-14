В Україні оголосили попередження про надзвичайну пожежонебезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується 14 липня у низці областей України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 14 липня у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.