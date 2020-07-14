В Украине объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается 14 июля в ряде областей Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 14 июля в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.