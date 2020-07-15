Непогода обесточила 57 населенных пунктов в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате непогоды на утро среды, 15 июля, в Сумской области обесточены 57 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
“По состоянию на 7 ч. 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области”, — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на западе Украины ожидается повышение воды в реках, существует угроза подтоплений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине объявили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности