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Негода в Тунісі: є перші жертви

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Тунісу в четвер у своїй заяві повідомило, що 17 жовтня вночі в більшості районів країни пройшли сильні зливи. П'ятеро людей загинули і двоє зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

У заяві говориться, що зливи розмили безліч ділянок доріг в різних районах країни і призвели до серйозних заторів. Літаки, які  прямували в Міжнародній аеропорт Тунісу були змушені приземлятися в інших містах.

Крім того, 18 жовтня були припинені заняття в молодших і середніх школах.

Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед 17 жовтня дав розпорядження чиновникам урядових органів негайно приступити до надання допомоги в евакуації постраждалих від стихійного лиха.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повені на півдні Франції зросла до 13 осіб.

Як повідомляв УНН, в Північній Кореї в результаті сильних дощів, що призвели до повеней загинуло 76 осіб.

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