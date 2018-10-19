Негода в Тунісі: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Тунісу в четвер у своїй заяві повідомило, що 17 жовтня вночі в більшості районів країни пройшли сильні зливи. П'ятеро людей загинули і двоє зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У заяві говориться, що зливи розмили безліч ділянок доріг в різних районах країни і призвели до серйозних заторів. Літаки, які прямували в Міжнародній аеропорт Тунісу були змушені приземлятися в інших містах.
Крім того, 18 жовтня були припинені заняття в молодших і середніх школах.
Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед 17 жовтня дав розпорядження чиновникам урядових органів негайно приступити до надання допомоги в евакуації постраждалих від стихійного лиха.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повені на півдні Франції зросла до 13 осіб.
Як повідомляв УНН, в Північній Кореї в результаті сильних дощів, що призвели до повеней загинуло 76 осіб.