Непогода в Тунисе: есть первые жертвы

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство внутренних дел Туниса в четверг в своем заявлении сообщило, что 17 октября ночью в большинстве районов страны прошли сильные проливные дожди. Пять человек погибли и двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

В заявлении говорится, что ливни размыли множество участков дорог в различных районах страны и привели к серьезным заторам. Направлявшиеся в Международной аэропорт Туниса самолеты были вынуждены приземляться в других городах.

Кроме того, 18 октября были прекращены занятия в младших и средних школах.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед 17 октября дал распоряжение чиновникам правительственных органов немедленно приступить к оказанию помощи в эвакуации пострадавших от стихийного бедствия.

Напомним, количество погибших в результате наводнения на юге Франции возросло до 13 человек.

Как сообщал УНН, в Северной Корее в результате сильных дождей, которые привели к наводнениям погибло 76 человек.

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