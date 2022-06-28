Негода на Полтавщині: кількість знеструмлених населених пунків збільшилася до 78
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Через негоду у Полтавській області 78 населених пунктів повністю залишилися без світла. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що наразі 78 населених пунктів повністю й 3 – частково залишилися без світла внаслідок негоди на Полтавщині.
Вимкнені 22 повітряні лінії та 343 трансформаторні підстанції на території колишніх Полтавського, Карлівського, Козельщинського, Лохвицького, Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Решетилівського, Чутівського й Лубенського районів.
Аварійно-відновлювальні бригади продовжують ліквідовувати пошкодження.
Доповнення
Попередньо повідомлялося, що на Полтавщині 32 населені пункти залишилися без світла. Причиною стала сильна негода в області.