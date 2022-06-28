Непогода в Полтавской области: количество обесточенных населенных пунков увеличилось до 78

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13:44 • 25134 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 37575 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 41908 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19347 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Из-за непогоды в Полтавской области 78 населенных пунктов полностью остались без света. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в настоящее время 78 населенных пунктов полностью и 3 – частично остались без света из-за непогоды в Полтавской области.

Отключены 22 воздушные линии и 343 трансформаторные подстанции на территории бывших Полтавского, Карловского, Козельщинского, Лохвицкого, Машевского, Миргородского, Новосанжарского, Решетиловского, Чутовского и Лубенского районов.

Аварийно-восстановительные бригады продолжают устранять повреждения.

Дополнение

Предварительно сообщалось, что в Полтавской области 32 населенных пункта остались без света. Причиной стало сильное ненастье в области.

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