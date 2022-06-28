Непогода в Полтавской области: количество обесточенных населенных пунков увеличилось до 78
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Из-за непогоды в Полтавской области 78 населенных пунктов полностью остались без света. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в настоящее время 78 населенных пунктов полностью и 3 – частично остались без света из-за непогоды в Полтавской области.
Отключены 22 воздушные линии и 343 трансформаторные подстанции на территории бывших Полтавского, Карловского, Козельщинского, Лохвицкого, Машевского, Миргородского, Новосанжарского, Решетиловского, Чутовского и Лубенского районов.
Аварийно-восстановительные бригады продолжают устранять повреждения.
Дополнение
Предварительно сообщалось, что в Полтавской области 32 населенных пункта остались без света. Причиной стало сильное ненастье в области.