Негода на Дніпропетровщині: більше тисячі абонентів залишаються без електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Дніпропетровській області станом на 12 годину без електропостачання в наслідок негоди залишаються 1033 абоненти. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби Управління ДСНС області.
“Станом на 12:00 4-го серпня поновлено елекропостачання у Верхньодніпровському районі. Наразі виникло часткове знеструмлення 2-х населених пунктів у Синельниківському районі — 420 абоненти. Всього тимчасово без електропостачання залишаються 1033 абоненти. Тривають відновлювальні роботи”, — йдеться у повідомленні.
Наразі аварійними бригадами РЕМ проводяться роботи з відновлення електропостачання
“Головним управлінням здійснюється постійний моніторинг ситуації щодо ускладнення погодних умов на території області”, — наголосили у прес-службі.
Нагадаємо, 4-го серпня на території Дніпропетровської області буде хмарно, сильний дощ, вітер північно-західний, 17-22 м/с, по місту та місцями по області пориви 25-28 м/с. Температура повітря по області 15-20о, по місту 18-20о.
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