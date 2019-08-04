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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130506 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140465 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128016 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129043 просмотра

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Непогода в Днепропетровской области: более тысячи абонентов остаются без электроснабжения

Непогода в Днепропетровской области: более тысячи абонентов остаются без электроснабжения

Киев  •  УНН

 • 15144 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на 12:00 без электроснабжения в результате непогоды остаются 1033 абоненты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления ГСЧС области.

"По состоянию на 12:00 4-го августа восстановлен елекропостачання в Верхнеднепровском районе. Сейчас возникло частичное обесточивание 2-х населенных пунктов в Синельниковском районе - 420 абонента. Всего временно без электроснабжения остаются 1033 абоненты. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Сейчас аварийными бригадами РЭС проводятся работы по восстановлению электроснабжения

"Главным управлением осуществляется постоянный мониторинг ситуации по осложнения погодных условий на территории области", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 августа на территории Днепропетровской области будет облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 17-22 м/с, по городу и местами по области порывы 25-28 м/с. Температура воздуха по области 15-20, по городу 18-20 градусов.

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