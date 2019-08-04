Непогода в Днепропетровской области: более тысячи абонентов остаются без электроснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на 12:00 без электроснабжения в результате непогоды остаются 1033 абоненты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления ГСЧС области.
"По состоянию на 12:00 4-го августа восстановлен елекропостачання в Верхнеднепровском районе. Сейчас возникло частичное обесточивание 2-х населенных пунктов в Синельниковском районе - 420 абонента. Всего временно без электроснабжения остаются 1033 абоненты. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Сейчас аварийными бригадами РЭС проводятся работы по восстановлению электроснабжения
"Главным управлением осуществляется постоянный мониторинг ситуации по осложнения погодных условий на территории области", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 4 августа на территории Днепропетровской области будет облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 17-22 м/с, по городу и местами по области порывы 25-28 м/с. Температура воздуха по области 15-20, по городу 18-20 градусов.
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