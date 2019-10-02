Нефьодов: замість 26 митниць в Україні буде 16
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16. Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов у Facebook, передає УНН.
"Наступний крок в створенні нової митниці - сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр (там питання акредитації та сертифікації, тому їх зливати важко дуже)", - прокоментував він рішення уряду.
Зі слів Нефьодова, ці зміни потрібні для кількох речей.
"Початок боротьби із "феодалізмом", коли кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця і т.д.; економія на адміністративних витратах - посади будемо перерозподіляти на користь оперативного складу, почнемо вчитись централізовувати всі функції підтримки; логістична оптимізація - для суттєвої кількості митних постів зменшиться відстань до центру; створення Координаційно-моніторингової митниці, де ми почнемо накопичувати досвід і функції нагляду, створювати центри компетенцій по складним і ризиковим групам товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів тощо", - розповів голова митної служби.
За його словами, це проміжна структура, на якій відпрацюють етапи шляху, "який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу".
"Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юр.осіб, початок переведення людей в регіонах", - зазначив Нефьодов.