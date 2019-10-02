Нефедов: вместо 26 таможен в Украине будет 16

"Следующий шаг в создании новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопрос аккредитации и сертификации, поэтому их сливать трудно очень)", - прокомментировал он решение правительства.

По словам Нефедова, эти изменения нужны для нескольких вещей.

"Начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных глав ОГА, полицейского, прокурора, СБУ-шника, ГБР-овця и т.д.; экономия на административных расходах - должности будем перераспределять в пользу оперативного состава, начнем учиться централизировать все функции поддержки; логистическая оптимизация - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра, создание Координационно-мониторинговой таможни, где мы начнем накапливать опыт и функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров и т.д.", - рассказал глава таможенной службы.

По его словам, это промежуточная структура, на которой отработают этапы пути, "который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо".

"Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юрлиц, начало перевода людей в регионах", - отметил Нефедов.