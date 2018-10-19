Нефьодов: вже проведено більше 200 реально успішних аукціонів з приватизації

"Ми продаємо зараз через більш ніж 30 майданчиків, станом на вчора їх було 33, ми змогли охопити весь ринок і ми провели вже більше 200 реально успішних аукціонів (з приватизації – ред.). Рекорд це 32 аукціони, які відбулися в один день. Цифри, які вже долучили державний бюджет та місцеві бюджети – це 277 млн", - повідомив Нефьодов.



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Він додав, що до залишається близько 1000 об’єктів малої приватизації.



Нагадаємо, 17 серпня відбувся перший успішний аукціон малої приватизації. Першим лотом, який продано на ProZorro.Продажі, став зерноток в Чернівецькій області, виставлений місцевою громадою. Комплекс нежитлових будівель було продано на аукціоні за 209 643 грн.