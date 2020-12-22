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"Нечутливі" тести і поява мутації коронавірусу під час вакцинації: Ляшко спростував фейки

Київ • УНН

 • 14290 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Виникнення та поширення нового штаму коронавірусу ніяк не пов’язане з початком вакцинації у Великій Британії, а українські тест-системи ПЛР є чутливими для нового коронавірусу. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Нечутливі" тести і поява мутації коронавірусу під час вакцинації: Ляшко спростував фейки

"Віруси постійно мутують і поява нового штаму SARS-CoV-2 є очікуваним явищем і не є приводом для занепокоєння. Відразу спростовую перший фейк: поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, оскільки даний штам коронавірусу був виявлений набагато раніше…Хотів спростувати і другий фейк, що в Україні використовуються нечутливі тест-системи ПЛР і вони не вловлюють мутації вірусу…Ми допустили до реалізації і використання тест-системи, які визначають РНК вірусу за декількома фрагментами, тому ми використовуємо як мінімум дві мішені. Тому сьогодні при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють", - зазначив він.

За його словами, у кінці грудня виробники і постачальники тест-систем зберуться для обговорення змін тестів.

"Реагуючи на цю ситуацію, яка відбувається у світі у кінці грудня - Центр громадського здоров’я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і проговорить з ними зміну праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і додати мішень, яка буде виловлювати білок нового мутованного вірусу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.

Нагадаємо, вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз і Україна мають відповідну комунікацію з питання поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Британії. 

Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

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