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Небезпека витоку державної таємниці: експерт закликав перевірити діяльність Мінстратпрому

Небезпека витоку державної таємниці: експерт закликав перевірити діяльність Мінстратпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості віце-прем’єр Олег Уруський ініціює передачу низки державних підприємств у підпорядкування свого відомства. Зокрема й тих, які беруть участь у виконанні державного оборонного замовлення. Натомість у відомстві немає режимно-секретного відділу. Військовий експерт і координатор групи “Інформаційний супротив” Костянтин Машовець розповів УНН, що подібні негативні процеси створюють загрозу для витоку державної таємниці.

“Це є створення передумов для витоку таємної інформації, яка має значення для безпеки України. І немає сенсу — це навмисно зроблено, чи через недбалість — це підпадає під дію Кримінального кодексу України за певними статтями. І дуже недобре з репутаційної точки зору”, — зазначив він.

Машовець вважає, що діяльність Мінстратпрому повинна бути перевірена, а відповідним правоохоронним органам необхідно ініціювати розслідування щодо можливих витоків державної таємниці у воюючій країні.

“Треба розбиратися, проводити розслідування. Скоріш за все, це недбалість або нерозуміння, незнання людей, які займаються такими питаннями та пропонують передавати державні підприємства у міністерство, де ще не створено режимно-секретний відділ”, — підсумував він.

Наразі за інформацією пресслужби Мінстратпрому робота над приведенням приміщення режимно-секретного відділу у відповідність до закону України “Про державну таємницю” все ще не завершена.

Нагадаємо, в експертній організації StateWatch занепокоєні тим, що робота Павлоградського хімічного заводу, який у рамках державного оборонного замовлення бере участь у виготовленні ракет “Вільха”, може бути заблокована. Це пов’язано з процесами передачі низки прибуткових підприємств у підпорядкування віце-прем’єр-міністру Уруському.

Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського у діяльність приватного авіабудівного підприємства “Мотор Січ” може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.

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