Опасность утечки государственной тайны: эксперт призвал проверить деятельность Минстратпрома

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности вице-премьер Олег Уруский инициирует передачу ряда государственных предприятий в подчинение своего ведомства. В том числе и тех, которые участвуют в выполнении государственного оборонного заказа. При этом у ведомства нет режимно-секретного отдела. Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал УНН, что подобные негативные процессы создают угрозу для утечки государственной тайны.