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"Неадекватні" суми застав у справі Труханова: чому юристи вважають, що НАБУ і ВАКС вийшли за межі розумного

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Закон України передбачає межі грошових застав, як міри запобіжного заходу для підозрюваних, в залежності від тяжкості злочинів. У виключних випадках законодавець дозволив збільшувати розміри застав, але разом з тим, вони не мають суперечити здоровому глузду і нівелювати саму суть такої міри запобіжного заходу. Про це УНН заявив юрист Денис Ципін, коментуючи так звану справу мера Одеси Геннадія Труханова та обрані ВАКС багатомільйонні застави для підозрюваних, які в юридичному середовищі називають “неадекватними”.

Він пояснив, що у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, максимальний розмір застави може сягати близько 40 тис. грн. У кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину — до 160 тис. грн. А в кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину — до 602 тис. грн.

“Тобто, законодавець визначив, яка сума застави може бути найбільшою. Але на практиці НАБУ часто просить захмарні застави — у розмірі мільйонів гривень. Такі застави можна трактувати таким чином: ми не хочемо, щоб підозрюваний виходив на свободу у будь-якому разі.

У свою чергу суд або допомагає НАБУ — призначає заставу у надмірному розмірі, яка унеможливлює вихід людини на свободу, або не йде на зговір із НАБУ, і передбачає заставу у розмірах, передбачених законом”, — каже Ципін.

Розмір застави для підозрюваного має бути чітко аргументований його матеріальними статками, продовжив юрист. В інакшому випадку, це просто політизація процесу.

“Нічим не обгрунтовані застави захмарних розмірів — це звична практика для НАБУ. Таким чином детективи політизують процес, і роблять все можливе, аби підозрюваний роками сидів за гратами, паралельно доводячи свою невинуватість”, — додав Ципін.

Доповнення

У так званій справі Труханова фігурує зокрема директор юридичного департаменту Одеської міської ради Інна Поповська. 12 жовтня Вищий антикорупційний суд застосував до Попівської запобіжний захід у вигляді застави розміром 26 млн грн.

При тому, що жодних даних, які б вказували на наявність у неї таких статків — немає. Спільно з чоловіком вона задекларувала трохи менше 150 тис. дол., тож звідки вона має взяти таку суму — незрозуміло. Окрім того, Інна Поповська — підозрювана у ще одній справі НАБУ і вже давно знаходиться під заставою, яку жодного разу не порушила.

Контекст

Президент союзу адвокатів України Тарас Ламах назвав застави фігурантам у справі Труханова неадекватними і заявив, що це привід задуматися про наявність здорового глузду у НАБУ, САП та ВАКС.

11 жовтня ВАКС відмовив НАБУ в задоволенні клопотання про обрання Трухановому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 120 млн грн. Доводи виявилися недостатніми і суддя визначила заставу в 30 млн грн.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До теми

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, своєю чергою, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

До слова

ВАКС виправдав екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.

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