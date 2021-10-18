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"Неадекватные" суммы залогов по делу Труханова: почему юристы считают, что НАБУ и ВАКС вышли за пределы разумного

"Неадекватные" суммы залогов по делу Труханова: почему юристы считают, что НАБУ и ВАКС вышли за пределы разумного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Закон Украины предусматривает пределы денежных залогов, как меры пресечения для подозреваемых, в зависимости от тяжести преступлений. В исключительных случаях законодатель разрешил увеличивать размеры залогов, но вместе с тем, они не должны противоречить здравому смыслу и нивелировать саму суть такой меры пресечения. Об этом УНН заявил юрист Денис Цыпин, комментируя так называемое дело мэра Одессы Геннадия Труханова и выбраны ВАКС многомиллионные залога для подозреваемых, которые в юридической среде называют “неадекватными”.

Он пояснил, что в уголовном производстве по преступления небольшой или средней тяжести, максимальный размер залога может достигать около 40 тыс. грн. В уголовном производстве по тяжкого преступления — до 160 тыс. грн. А в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению — до 602 тыс. грн.

“То есть, законодатель определил, какая сумма залога может быть самой. Но на практике НАБУ часто просит заоблачные залога — в размере миллионов гривен. Такие залоги можно трактовать следующим образом: мы не хотим, чтобы подозреваемый выходил на свободу в любом случае.

В свою очередь суд или помогает НАБУ — назначает залог в чрезмерном размере, который делает невозможным выход человека на свободу, или не идет на сговор с НАБУ, и предусматривает залог в размерах, предусмотренных законом”, — говорит Цыпин.

Размер залога для подозреваемого должен быть четко аргументирован его материальным состоянием, продолжил юрист. В противном случае, это просто политизация процесса.

“Ничем не обоснованные залоги заоблачных размеров — это обычная практика для НАБУ. Таким образом детективы политизируют процесс, и делают все возможное, чтобы подозреваемый годами сидел за решеткой, параллельно доводя свою невиновность”, — добавил Цыпин.

Дополнение

В так называемом деле Труханова фигурирует в частности директор юридического департамента Одесского городского совета Инна Поповская. 12 октября Высший антикоррупционный суд применил к Поповской меру пресечения в виде залога в размере 26 млн грн.

При том, что никаких данных, которые бы указывали на наличие у неё таких состояний — нету. Вместе с мужем она задекларировала чуть меньше 150 тыс. долл., поэтому откуда она должна взять такую сумму — непонятно. Кроме того, Инна Поповская — подозреваемая по еще одному делу НАБУ и уже давно находится под залогом, которую ни разу не нарушила.

Контекст

Президент союза адвокатов Украины Тарас Ламах назвал залоги фигурантам по делу Труханова неадекватными и заявил, что это повод задуматься о наличии здравого смысла в НАБУ, САП и ВАКС.

11 октября ВАКС отказал НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании Трухановом меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120 млн грн. Доводы оказались недостаточными и судья определила залог в 30 млн грн.

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К теме

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна, которого НАБУ обвиняло в убытках государству.

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