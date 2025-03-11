"Не втратьте цього шансу": Туск звернувся до американців та українців на тлі зустрічі у Джидді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді, зазначивши, що весь світ спостерігає за цією подією, пише УНН.

Дорогі американці, дорогі українці, не втратьте цього шансу. Весь світ дивиться на вас сьогодні у Джидді. Успіхів! - написав Туск у X.

Доповнення

У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.