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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33176 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"Не втратьте цього шансу": Туск звернувся до американців та українців на тлі зустрічі у Джидді

Київ • УНН

 • 14321 перегляди

Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді. Він зазначив, що весь світ спостерігає за цією подією.

"Не втратьте цього шансу": Туск звернувся до американців та українців на тлі зустрічі у Джидді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді, зазначивши, що весь світ спостерігає за цією подією, пише УНН.

Дорогі американці, дорогі українці, не втратьте цього шансу. Весь світ дивиться на вас сьогодні у Джидді. Успіхів!

- написав Туск у X.

Доповнення

У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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