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"Не упустите этот шанс": Туск обратился к американцам и украинцам на фоне встречи в Джидде

Киев • УНН

 • 14321 просмотра

Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упускать шанс во время встречи в Джидде. Он отметил, что весь мир наблюдает за этим событием.

"Не упустите этот шанс": Туск обратился к американцам и украинцам на фоне встречи в Джидде

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упустить шанс во время встречи в Джидде, отметив, что весь мир наблюдает за этим событием, пишет УНН.

Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Успехов!

- написал Туск в X.

Дополнение

В Джидде началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

Юлия Шрамко

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