"Не упустите этот шанс": Туск обратился к американцам и украинцам на фоне встречи в Джидде
Киев • УНН
Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упускать шанс во время встречи в Джидде. Он отметил, что весь мир наблюдает за этим событием.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упустить шанс во время встречи в Джидде, отметив, что весь мир наблюдает за этим событием, пишет УНН.
Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Успехов!
Дополнение
В Джидде началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.