"Не ведіться на розводку": міжнародний експерт в області епідеміології про нову мутацію коронавірусу

"Триває невротизація населення. Тепер, коли спалах зібрався на спад у багатьох країнах, розпочата розкрутка "нових" вірусів, "мутацій вірусу", поява "британського вірусу" і так далі. Панове, спокійно, не ведіться на розводку!", - написав він.

Далі епідеміолог доступно пояснив, що небезпечної загрози подібні зміни у коронавірусі не несуть.

"Мутують варіабельні ділянки, константні не мутують, тому вакцини будуть працювати, як планувалося! Вірус буде постійно мутувати у варіабельних ділянках, тому що йому треба стати вірусом людини, а не мишей з панголінами. Він хоче бути звичайним нежитем, йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, вірус хоче передаватися активніше, без летальності", - пояснив епідеміолог.

Отже, причин для переживання і паніки немає, за твердженням Фаворова.

"Припиніть нервувати!", - підсумував він.

Нагадаємо, Михайло Фаворов повідомив що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19. Тому вводити зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати - не можна. Адже зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов також заявив, що спад нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 може свідчити про подолання Україною піку захворюваності і падіння темпів захворюваності на COVID-19.