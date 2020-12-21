"Не ведіться на розводку": міжнародний експерт в області епідеміології про нову мутацію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сезонний спалах коронавірусу нарешті пішов на спад у багатьох країнах. Одночасно з цим почалася розкрутка інформації про "небезпечну мутацію" коронавірусу. Насправді - це природний процес, тому не варто панікувати. Про це розповів на своїй Facebook-сторінці професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, повідомляє УНН.
"Триває невротизація населення. Тепер, коли спалах зібрався на спад у багатьох країнах, розпочата розкрутка "нових" вірусів, "мутацій вірусу", поява "британського вірусу" і так далі. Панове, спокійно, не ведіться на розводку!", - написав він.
Далі епідеміолог доступно пояснив, що небезпечної загрози подібні зміни у коронавірусі не несуть.
"Мутують варіабельні ділянки, константні не мутують, тому вакцини будуть працювати, як планувалося! Вірус буде постійно мутувати у варіабельних ділянках, тому що йому треба стати вірусом людини, а не мишей з панголінами. Він хоче бути звичайним нежитем, йому не хочеться бути смертельно небезпечним. Відповідно, вірус хоче передаватися активніше, без летальності", - пояснив епідеміолог.
Отже, причин для переживання і паніки немає, за твердженням Фаворова.
"Припиніть нервувати!", - підсумував він.
Нагадаємо, Михайло Фаворов повідомив що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19. Тому вводити зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати - не можна. Адже зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов також заявив, що спад нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 може свідчити про подолання Україною піку захворюваності і падіння темпів захворюваності на COVID-19.