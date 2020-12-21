"Не ведитесь на разводку": международный эксперт в области эпидемиологии о новой мутации коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сезонная вспышка коронавируса наконец пошла на спад во многих странах. Одновременно с этим началась раскрутка информации об "опасной мутации" коронавируса. На самом деле - это естественный процесс, поэтому не стоит паниковать. Об этом рассказал на своей Facebook-странице профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, сообщает УНН.
"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята, спокойно, не ведитесь на разводку!", - написал он.
Далее эпидемиолог доступно объяснил, что опасной угрозы подобные перемены в коронавирусе не несут.
"Мутируют вариабельные участки, константные не мутируют, поэтому вакцины будут работать, как планировалось! Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках, потому что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности", - пояснил эпидемиолог.
Следовательно, причин для переживания и паники нет, по утверждению Фаворова.
"Прекратите нервничать!", - подытожил он.
Напомним, Михаил Фаворов сообщил, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19. Поэтому вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять - нельзя. Ведь изменения могут привлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что спад новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 может свидетельствовать о преодолении Украиной пика заболеваемости и падении темпов заболеваемости COVID-19.