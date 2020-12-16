Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на сезонный спад - международный эксперт в области эпидемиологии

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина уже прошла сезонный подъем заболеваемости - и эпидемия COVID-19 пошла на спад. Причем, как в стране, где пока нет вакцины, Украине благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий удалось максимально успешно справиться с этим. Об этом рассказал на своей Facebook-странице профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает УНН.