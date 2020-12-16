Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на сезонный спад - международный эксперт в области эпидемиологии

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 76168 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 148067 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 154949 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 350879 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 206010 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 477564 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 343726 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 226423 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250262 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257948 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+7°
4.7м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 116376 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 41887 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 64772 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 60504 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 44923 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 116943 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 107920 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 197420 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 350879 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 477564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 17221 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 32007 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 39843 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 69370 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 91427 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на сезонный спад - международный эксперт в области эпидемиологии

Киев • УНН

 • 16173 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина уже прошла сезонный подъем заболеваемости - и эпидемия COVID-19 пошла на спад. Причем, как в стране, где пока нет вакцины, Украине благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий удалось максимально успешно справиться с этим. Об этом рассказал на своей Facebook-странице профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает УНН.

Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на сезонный спад - международный эксперт в области эпидемиологии

"В странах (я про бывший СССР), где нет вакцины от "ковида", но которые что-то делали для прекращения эпидемии - она пошла в завершение этого сезонного подъема", - пишет он.

Фаворов в этом контексте сравнивает успешность противоэпидемических мероприятий Украины и Казахстана с различными подходами к сдерживанию болезни.

"Две позиции - 1. В Узбекистане начали закрывать "ковидные" стационары, для всех больных коек не хватает! 2. В Украине, не только заболеваемость пошла на спад, но и смертность "проклюнулась" на первую "клюшку", ведь вчера был понедельник, сегодня вторник, а смертность как споткнулась!", - отметил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что его предыдущий прогноз о спаде епедемии оказался верным.

"Очень рад за страны, которые пережили самое страшное! А уж сколько диванных экспертов пыжились мне рассказать, какой я "неправый", - подытожил он.

Напомним, Михаил Фаворов неделю назад спрогнозировал, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19. Поэтому вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять нельзя. Ведь изменения могут привлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что спад новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 может свидетельствовать о преодолении Украиной пика заболеваемости и падении темпов заражения COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,620.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.04