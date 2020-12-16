Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на сезонный спад - международный эксперт в области эпидемиологии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина уже прошла сезонный подъем заболеваемости - и эпидемия COVID-19 пошла на спад. Причем, как в стране, где пока нет вакцины, Украине благодаря комплексу противоэпидемических мероприятий удалось максимально успешно справиться с этим. Об этом рассказал на своей Facebook-странице профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает УНН.
"В странах (я про бывший СССР), где нет вакцины от "ковида", но которые что-то делали для прекращения эпидемии - она пошла в завершение этого сезонного подъема", - пишет он.
Фаворов в этом контексте сравнивает успешность противоэпидемических мероприятий Украины и Казахстана с различными подходами к сдерживанию болезни.
"Две позиции - 1. В Узбекистане начали закрывать "ковидные" стационары, для всех больных коек не хватает! 2. В Украине, не только заболеваемость пошла на спад, но и смертность "проклюнулась" на первую "клюшку", ведь вчера был понедельник, сегодня вторник, а смертность как споткнулась!", - отметил он.
Эпидемиолог подчеркнул, что его предыдущий прогноз о спаде епедемии оказался верным.
"Очень рад за страны, которые пережили самое страшное! А уж сколько диванных экспертов пыжились мне рассказать, какой я "неправый", - подытожил он.
Напомним, Михаил Фаворов неделю назад спрогнозировал, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19. Поэтому вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять нельзя. Ведь изменения могут привлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что спад новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 может свидетельствовать о преодолении Украиной пика заболеваемости и падении темпов заражения COVID-19.