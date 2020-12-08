Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 - международный эксперт в области эпидемиологии

По наблюдениям на основе графиков заболеваемости COVIID-19 Фаворов пришел к заключению, что пик болезни в Украине пройден.

“Не надо ничего менять в мероприятиях. Потому что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут вовлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции. Ничего не делайте, дайте заболеваемости свалиться”, — написал он.

Эпидемиолог подчеркнул, что смертность от COVID-19, несмотря на преодоленный пик заболеваемости, еще “потянет во времени, но тоже пойдет на понижение”.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впервые с августа 2020 года в Украине за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, чем было обнаружено неделей ранее. Это может свидетельствовать о преодолении Украиной пика заболеваемости и спадании темпов заражения COVID-19.