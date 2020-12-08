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Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19 - міжнародний експерт у сфері епідеміології

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19. Вводити зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати не можна. Адже зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції. Про це розповів на своїй Facebook-сторінці професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає УНН.

За спостереженнями на основі графіків захворюваності COVID-19 Фаворов прийшов до висновку, що пік хвороби в Україні пройдено.

“Не треба нічого міняти в заходах. Тому що будь-які зміни, типу ввести карантин, скасувати карантин, можуть залучити нові верстви населення, перемішати нетворк спілкування людей і відповідно дати нові групи для інфекції. Нічого не робіть, дайте захворюваності звалитися”, - написав він.

Епідеміолог підкреслив, що смертність від COVID-19, попри подоланий пік захворюваності, ще “потягне в часі, але теж піде на зниження”.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вперше з серпня 2020 року в Україні за тиждень (з 30 листопада по 6 грудня) зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, ніж було виявлено тижнем раніше. Це може свідчити про подолання Україною піку захворюваності і спадання темпів зараження COVID-19.

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