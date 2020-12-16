Епідемія COVID-19 в Україні пішла на сезонний спад - міжнародний експерт в області епідеміології
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна вже пройшла сезонний підйом захворюваності - і епідемія COVID-19 пішла на спад. При чому, як у країні, де поки немає вакцини, Україні завдяки комплексу протиепідемічних заходів вдалося максимально успішно впоратися з цим. Про це розповів на своїй Facebook-сторінці професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов, передає УНН.
"У країнах (я про колишній СРСР), де немає вакцини від "ковіду", але які щось робили для припинення епідемії - вона пішла на завершення цього сезонного підйому", - пише він.
Фаворов у цьому контексті порівнює успішність протиепідемічних заходів України і Казахстану з різними підходами до стримування хвороби.
"Дві позиції - 1. В Узбекистані почали зачиняти "ковідні" стаціонари, для всіх хворих ліжок не вистачає! 2. В Україні, не тільки захворюваність пішла на спад, а й смертність "проклюнулась" на першу "ключку", адже вчора був понеділок, сьогодні вівторок, а смертність як спіткнулася!", - зазначив він.
Епідеміолог підкреслив, що його попередній прогноз про спад епедеміі виявився вірним.
"Дуже радію за країни, які пережили найстрашніше! А вже скільки диванних експертів бундючилися мені розповісти, який я "неправий", - підсумував він.
Нагадаємо, Михайло Фаворов тиждень тому спрогнозував, що Україна вже пройшла пік захворюваності COVID-19. Тому вводити зараз будь-які карантинні заходи або скасовувати не можна. Адже зміни можуть залучити нові верстви населення і дати нові групи для інфекції.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов також заявив, що спад нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 може свідчити про подолання Україною піку захворюваності і спадання темпів зараження COVID-19.