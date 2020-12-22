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Не вдалось “вибити” збільшення зарплат: Монастирський про бюджет на оборону на 2021 рік

Київ • УНН

 • 18969 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Коштів на оборону у бюджеті на 2021 рік вистачить, але “вибити” гроші на збільшення зарплат не вдалося. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи Денис Монастирський, передає УНН.

Не вдалось “вибити” збільшення зарплат: Монастирський про бюджет на оборону на 2021 рік

"Чи вистачить коштів на оборону? Так, вистачить. Тому що дійсно закладається із запасом. На жаль, нам не вдалося "вибити" збільшення зарплат. Я розумію, що рік буде складний. Можливо, нам доведеться переглядати це залежно від результатів, які ми побачимо у першому кварталі", - сказав Денис Монастирський, коментуючи фінансування правоохоронних органів у Держбюджеті-2021.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування у Державному бюджеті України на 2021 рік.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді 15 грудня після кількох засідань профільного комітету вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних.

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