Не вдалось “вибити” збільшення зарплат: Монастирський про бюджет на оборону на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Коштів на оборону у бюджеті на 2021 рік вистачить, але “вибити” гроші на збільшення зарплат не вдалося. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи Денис Монастирський, передає УНН.
"Чи вистачить коштів на оборону? Так, вистачить. Тому що дійсно закладається із запасом. На жаль, нам не вдалося "вибити" збільшення зарплат. Я розумію, що рік буде складний. Можливо, нам доведеться переглядати це залежно від результатів, які ми побачимо у першому кварталі", - сказав Денис Монастирський, коментуючи фінансування правоохоронних органів у Держбюджеті-2021.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування у Державному бюджеті України на 2021 рік.
Також нагадаємо, що у Верховній Раді 15 грудня після кількох засідань профільного комітету вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних.