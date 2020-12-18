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Медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, освіти та науки й сектору безпеки та оборони. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму відео, опублікованому в Telegram, пише УНН.

Медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування - Зеленський

“Ухвалено державний бюджет на 2021 рік. Всіх вітаю! Ми продовжили ламати старі традиції, і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Виявляється, що можна не до п’ятої ранку, що можна без торгів і без різних “хотєлок”, — зауважив він.

За словами Глави держави, у держбюджеті на медицину передбачено майже 160 млрд грн, що є найбільшим фінансуванням за часи незалежності України. Крім того, згідно з держбюджетом, у 2021 році заплановано збільшення заробітних плат медиків.

“Також у планах — оснащення 210 приймальних відділень, 450 нових машин швидкої допомоги. Доплати медикам, які протидіють COVID-19, продовжаться”, — зазначив Володимир Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2021: на що підуть державні гроші

Він акцентував увагу, що освіта й наука наступного року отримають на 26 млрд грн більше, а загалом на їхній розвиток буде спрямовано майже 170 млрд грн. Зокрема, на 20% зростуть зарплати освітян. Щодо видатків на оборону то, як наголосив Президент, бюджет Міністерства оборони у 2017 році становив 69 млрд грн, у 2018-му — 86 млрд грн, у 2019-му — 102 млрд грн, а у 2021 році він сягне понад 117 млрд грн.

“Висновки робіть, будь ласка, самі. Плюс, окрім нашого війська, ми підтримуємо розвідку, прикордонників, рятувальників і пожежників, а тому загалом сектор безпеки та оборони отримує найбільший бюджет в історії — понад 267 мільярдів гривень”, — розповів Володимир Зеленський.

Також, за його словами, з 1 січня наступного року мінімальна заробітна плата збільшиться до 6 тис. грн, а протягом року вона зросте до 6,5 тис. грн.

“Ми продовжуємо доступні кредити малому та середньому бізнесу. Продовжуємо будувати дороги й мости. Продовжуємо реконструкцію аеропортів у регіонах. Починаємо реконструкцію замків і музеїв в Україні. Це наша культурна спадщина, і я дуже пишаюся, що ми починаємо цю роботу. І закінчуємо сіяти паніку та “зраду”, — сказав Глава держави.

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