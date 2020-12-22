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Не удалось "выбить" увеличение зарплат: Монастырский о бюджете на оборону на 2021 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Средств на оборону в бюджете на 2021 год хватит, но "выбить" деньги на увеличение зарплат не удалось. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава рабочей группы Денис Монастырский, передает УНН.

Не удалось "выбить" увеличение зарплат: Монастырский о бюджете на оборону на 2021 год

"Хватит средств на оборону? Да, хватит. Потому что действительно закладывается с запасом. К сожалению, нам не удалось "выбить" увеличение зарплат. Я понимаю, что год будет сложный. Возможно, нам придется пересматривать это в зависимости от результатов, которые мы увидим в первом квартале", - сказал Денис Монастырский, комментируя финансирование правоохранительных органов в Госбюджете-2021.

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что медицина и сектор безопасности и обороны получают больше всего в истории финансирования в Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Также напомним, что в Верховной Раде 15 декабря после нескольких заседаний профильного комитета удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 год - 289 голосами - лишь части "монобольшенства" и представителей других политсил и внефракционных.

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