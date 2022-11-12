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Не тільки телебачення: до Херсона повернулося українське радіо

Не тільки телебачення: до Херсона повернулося українське радіо

Київ • УНН

 • 275095 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляє, що минулої доби у звільненому Херсоні відновилася трансляція українського телебачення, передає УНН.

Цитата

"Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону. Тож наші земляки на Херсонщині можуть отримувати оперативну й достовірну інформацію про перебіг воєнних дій та ситуацію в країні", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги – Компанія Emitel SA.

"Фахівці Концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт у Миколаївській області неподалік наявної тоді лінії розмежування", — додають у відомстві.

Щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонщини слід здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, направивши антену в бік Миколаївської області.

Якщо не вдасться знайти канал, варто повернути антену в один або інший бік або підняти її вище.

Також у Концерні повідомили, що жителі Херсонської області можуть слухати у FM-діапазоні перший канал українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу достатньо для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах поки що окупованої частини Херсонщини.

"Зараз здійснюємо трансляцію лише одного каналу українського телебачення та радіо, оскільки для нас першочерговим завданням було максимально оперативно забезпечити українців доступом до інформації. Ми дякуємо нашим польським партнерам за обладнання, яке дало можливість повернути українське теле- та радіомовлення на звільнені території", – зазначив технічний директор Концерну Сергій Семерей.

Доповнення

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що України повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".

Українські Національні Новини

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