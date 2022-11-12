Не только телевидение: в Херсон вернулось украинское радио
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что за прошедшие сутки в освобожденном Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения, передает УНН.
Цитата
"Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных населенных пунктов доступен один из украинских каналов, который ведет трансляцию единого новостного марафона. Наши земляки на Херсонщине могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране", — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые предоставили Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA.
"Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от имеющейся тогда линии разграничения", — добавляют в ведомстве.
Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонщины следует провести поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области.
Если не удастся найти канал, следует повернуть антенну в одну или другую сторону или поднять ее выше.
Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.
"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцев доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории" , – отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.
Дополнение
11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".