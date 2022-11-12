Не только телевидение: в Херсон вернулось украинское радио

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"Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и окрестных населенных пунктов доступен один из украинских каналов, который ведет трансляцию единого новостного марафона. Наши земляки на Херсонщине могут получать оперативную и достоверную информацию о ходе военных действий и ситуации в стране", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что осуществить это удалось благодаря новым мощным передатчикам, которые предоставили Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения польские коллеги – Компания Emitel SA.

"Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от имеющейся тогда линии разграничения", — добавляют в ведомстве.

Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонщины следует провести поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области.

Если не удастся найти канал, следует повернуть антенну в одну или другую сторону или поднять ее выше.

Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонщины.

"Сейчас осуществляем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцев доступ к информации. Мы благодарим наших польских партнеров за оборудование, которое дало возможность вернуть украинское теле- и радиовещание на освободившиеся территории" , – отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

Дополнение

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".