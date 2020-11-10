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Не пускають навіть тих, кому треба меддопомога: Омбудсмену скаржаться на блокування КПВВ бойовиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. До представника Омбудсмена на Донбасі з ранку надійшло щонайменше 17 звернень щодо непропуску бойовиками через КПВВ на підконтрольну територію України. Про це журналісту УНН повідомив представник Омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

“З тимчасово окупованих територій України не здійснюється пропуск людей, і окупанти вже повернули людей, які сьогодні пройшли на КПВВ в Луганській області. Тобто, це стосується нових КПВВ “Золоте” та “Щастя”, — сказав Лисянський.

За його словами, серед причин необхідності перетину КПВВ у громадян України є й медичні. "Наразі немає можливості в громадян України отримати належну медичну допомогу на тимчасово окупованих територіях, і їм потрібно йти на підконтрольну територію України", - зауважив представник Омбудсмена.

“Окупанти не випускають людей, багато людей зараз їдуть через Російську Федерацію. Тобто, через КПВВ "Мілове“ Луганської області, через КПП в Харкові, тобто через державний кордон Росії та України. Наразі ситуація така критична...”, — зазначив він.

Лисянський нагадав, що на сьогодні українські КПВВ відкриті, дійсно, є обмеження згідно з рішенням командувача ООС , але також є винятки, за якими люди можуть пройти.

Також він повідомив, що “на сьогодні в окупаційній адміністрації робить все можливе, щоб люди на підконтрольну територію України через КПВВ на лінії розмежування з їх боку не переходили, тому вони обмежили перетин КПВВ зі свого боку”.

На запитання, скільки людей звернулися щодо непропуску бойовиками їх на підконтрольну територію України через КПВВ, Лисянський відповів:"Сьогодні було 17 звернень...Я щойно вийшов з суду, тобто, на ранок було 17, і впевнений, що вже більше“.

Нагадаємо, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але зі сторони представників ОРДЛО йде блокування.

Тим часом українська делегація у ТКГ поширила фотографію, зауваживши, що на ній - "громадяни України, яких розвернула назад російська сторона". "Перед тим вони пройшли з речами майже три кілометри", - вказали у делегації.

Додамо, що вчора, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо, що минулого тижня під час робочої поїздки до Луганської області, Президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий КПВВ “Щастя”, який сьогодні розпочав роботу.

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