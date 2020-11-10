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Не пускают даже тех, кому надо медпомощь: Омбудсмену жалуются на блокирование КПВВ боевиками

Не пускают даже тех, кому надо медпомощь: Омбудсмену жалуются на блокирование КПВВ боевиками

Киев  •  УНН

 • 17902 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. К представителю Омбудсмена на Донбассе с утра поступило не менее 17 обращений относительно непропуска боевиками через КПВВ на подконтрольную территорию Украины. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

"С временно оккупированных территорий Украины не осуществляется пропуск людей, и оккупанты уже вернули людей, которые сегодня прошли на КПВВ в Луганской области. То есть, это касается новых КПВВ "Золотое" и "Счастье", - сказал Лисянский.

По его словам, среди причин необходимости пересечения КПВВ у граждан Украины есть и медицинские. "Сейчас нет возможности у граждан Украины получить надлежащую медицинскую помощь на временно оккупированных территориях, и им нужно идти на подконтрольную территорию Украины", - отметил представитель Омбудсмена.

"Оккупанты не выпускают людей, многие сейчас едут через Российскую Федерацию. То есть, через КПВВ "Меловое" Луганской области, через КПП в Харькове, то есть через государственную границу России и Украины. Сейчас ситуация такая критическая..." - отметил он.

Лисянский напомнил, что на сегодня украинские КПВВ открыты, действительно, есть ограничения по решению командующего ООС, но также есть исключения, по которым люди могут пройти.

Также он сообщил, что "на сегодня в оккупационной администрации делают все возможное, чтобы люди на подконтрольную территорию Украины через КПВВ на линии разграничения с их стороны не переходили, поэтому они ограничили пересечение КПВВ со своей стороны".

На вопрос, сколько людей обратились относительно непропуска боевиками их на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, Лисянский ответил: "Сегодня было 17 обращений... Я только что вышел из суда, то есть на утро было 17, и уверен, что уже больше".

Напомним, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но со стороны представителей ОРДЛО идет блокирование.

Между тем украинская делегация в ТКГ распространила фотографию, отметив, что на ней - "граждане Украины, которых развернула назад российская сторона". "Перед тем они прошли с вещами почти три километра", - указали в делегации.

Добавим, что вчера, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Напомним, что на прошлой неделе во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый КПВВ "Счастье", который сегодня начал работу.

Украинские Национальные Новости

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