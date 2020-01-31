Не повторюйте помилки вчорашніх "героїв": ФДМУ про справу 5 млн дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Фонд державного майна України заявив про 927 об’єктів під приватизацію та порадив зацікавленим особам брати участь у прозорих аукціонах, не повторюючи помилки "героїв", які напередодні погоріли на пропозиції 5 млн дол. голові Фонду держмайна за "сприяння". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФДМУ.
"Наполегливо рекомендуємо усім брати участь в прозорих онлайн-аукціонах, а не повторювати помилки "героїв" вчорашнього дня. Зараз маємо 927 об’єктів, що підлягають приватизації", - вказали у Фонді.
Серед цих об'єктів, як зазначається, є офісні приміщення, котеджі, бази відпочинку (зокрема в Яремче), готелі, підприємства і навіть автостанції у Києві та області.
Нагадаємо, 30 січня трьох осіб було викрито на пропозиції голові Фонду держмайна, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, 5 млн дол. в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод".