Не повторяйте ошибки вчерашних "героев": ФГИУ о деле 5 млн долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Фонд государственного имущества Украины заявил о 927 объектах под приватизацию и посоветовал заинтересованным лицам участвовать в прозрачных аукционах, не повторяя ошибки "героев", которые накануне погорели на предложении 5 млн долл. председателю Фонда госимущества за "содействие". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.
"Настоятельно рекомендуем всем участвовать в прозрачных онлайн-аукционах, а не повторять ошибки "героев" вчерашнего дня. Сейчас есть 927 объектов, подлежащих приватизации", - указали в Фонде.
Среди этих объектов, как отмечается, есть офисные помещения, коттеджи, базы отдыха (в том числе в Яремче), гостиницы, предприятия и даже автостанции в Киеве и области.
Напомним, 30 января трех человек разоблачили на предложении председателю Фонда госимущества, должность которого сейчас занимает Дмитрий Сенниченко, 5 млн долл. в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".