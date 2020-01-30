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Трьох людей викрили на пропозиції 5 млн дол. голові Фонду держмайна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Трьох осіб викрито на пропозиції голові Фонду держмайна України, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, 5 млн дол. США в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод". Про це УНН повідомили у пресслужбі НАБУ.

Трьох людей викрили на пропозиції 5 млн дол. голові Фонду держмайна

"29 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили "на гарячому" трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. США голові Фонду державного майна України. Осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України", - вказали у НАБУ.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди "в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи". За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину, додали у НАБУ.

"Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України", - зазначили у бюро.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

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