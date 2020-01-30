Три человека уличили в предложении 5 млн долл. главе Фонда госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Три человека разоблачены на предложении главе Фонда госимущества Украины, должность которого сейчас занимает Дмитрий Сенниченко, 5 млн долл. США в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод". Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"29 января 2020 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили "на горячем" трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины. Людей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - указали в НАБУ.
Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды "в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица". По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления, добавили в НАБУ.
"Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины", - отметили в бюро.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.