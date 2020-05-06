Не пощастило: у столиці зупинили п’яного водія за 50 м від його будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У столиці патрульні зупинили водія у стані алкогольного сп’яніння за 50 метрів до його будинку. На порушника складений протокол. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
“Не пощастило” — патрульні оформили водія з ознаками сп’яніння за 50 метрів від його будинку“, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора вночі патрульні помітили автомобіль Renault на вулиці Великій Васильківській. Водій проігнорував вимоги вказівного дорожнього знаку. Інспектори зупинили транспортний засіб, а під час спілкування помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
“Чоловік зізнався, що вживав алкоголь напередодні й сподівався, що він вже "вивітрився“. Громадянин поводився чемно і погодився пройти огляд на місці. Результат — 0,85 проміле. На 34-річного керманича патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Під час оформлення матеріалів з’ясувалося, що чоловік їхав додому і зупинили його буквально за декілька будинків до місця призначення”, — повідомили патрульні.
Нагадаємо, у Києві водій з ознаками сп’яніння потрощив три автівки та намагався залишити місце ДТП. Патрульні склали на керманича адмінматеріали.