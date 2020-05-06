Не повезло: в столице остановили пьяного водителя в 50 м от его дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В столице патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения в 50 метрах от его дома. На нарушителя составлен протокол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Не повезло" - патрульные оформили водителя с признаками опьянения в 50 метрах от его дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера ночью патрульные заметили автомобиль Renault на улице Большой Васильковской. Водитель проигнорировал требования указательного дорожного знака. Инспекторы остановили транспортное средство, а при общении заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.
"Мужчина признался, что употреблял алкоголь накануне и надеялся, что он уже "выветрился". Гражданин был вежлив и согласился пройти освидетельствование на месте. Результат - 0,85 промилле. На 34-летнего водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения. При оформлении материалов выяснилось, что мужчина ехал домой и остановили его буквально за несколько домов до места назначения", - сообщили патрульные.
Напомним, в Киеве водитель с признаками опьянения разбил три машины и пытался покинуть место ДТП. Патрульные составили на него админматериалы.