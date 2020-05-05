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У Києві п'яний водій потрощив три автівки та намагався залишити місце ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Водій з ознаками сп’яніння потрощив три автівки та намагався залишити місце ДТП. Патрульні склали на керманича адмінматеріали, повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

У Києві п'яний водій потрощив три автівки та намагався залишити місце ДТП

До правоохоронців надійшов виклик про ДТП у Дніпровському районі столиці. Попередньо встановлено, що керманич транспортного засобу ВАЗ, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Dacia. Внаслідок чого, обидва авто отримали механічні пошкодження.

"Замість того аби зупинитися, водій автомобіля ВАЗ продовжив рух. Але, не проїхавши й кілометру, вчинив ще одне ДТП. За попередньою інформацією, кермувальник ВАЗу не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, як наслідок, не впорався з керуванням та пошкодив ще дві автівки: ВАЗ та Volkswagen", - повідомили патрульні.

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"Окрім того, спілкуючись з 37-річним водієм транспортного засобу ВАЗ, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння", - додається у повідомленні.

Поліцейські виявили у кермувальника відсутність поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").

"На водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме: постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів), протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння), 2 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ст. 122-2 (Залишення місця ДТП) КУпАП", - резюмували правоохоронці.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Києві сталася ДТП за участю шести автівок, є постраждалий.

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