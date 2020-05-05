В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Водитель с признаками опьянения разбил три машины и пытался покинуть место ДТП. Патрульные составили на водителя админматериалы, сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Правоохранителям поступил вызов о ДТП в Днепровском районе столицы. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства ВАЗ, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Dacia. В результате, оба автомобиля получили механические повреждения.
“Вместо того чтобы остановиться, водитель автомобиля ВАЗ продолжил движение. Но, не проехав и километра, последовало еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель ВАЗа ни избрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции, как следствие, не справился с управлением и повредил еще две машины: ВАЗ и Volkswagen”, — сообщили патрульные.
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“Кроме того, общаясь с 37-летним водителем транспортного средства ВАЗ, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения”, — добавляется в сообщении.
Полицейские обнаружили у водителя отсутствие полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата “Зеленая карта”).
“На водителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов), протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), 2 протокола по ст . 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ст. 122-2 (Оставление места ДТП) КоАП”, — резюмировали правоохранители.
Как сообщал УНН, недавно в Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей, есть пострадавший.