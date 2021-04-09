Не можете впоратись із COVID-19 - попросимо Президента призначити нового голову КМДА. Шмигаль пригрозив Кличку

Цитата

“Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка... І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА”, — написав Шмигаль.

Контекст

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати тотальний локдаун по всій Україні наразі немає потреби, адже адаптивний карантин працює. Так, він відповів на заклик Кличка про запровадження локдауну.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.



Також Степанов повідомив, що Україна не знаходиться в італійському сценарії з COVID-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зазначив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться “закрити всю країну”.