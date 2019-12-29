Не лише iPhone-ами: найбільш очікувані гаджети 2020 року

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наступний рік принесе безліч приємних подарунків любителям технологічних новинок — змінити техносвіт погрожують не тільки гіганти індустрії, а й зухвалі компанії-новачки. З цієї нагоди УНН зробив добірку з найцікавіших “розумних” гаджетів 2020 року.

Смартфони

Відразу кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Apple, Samsung і Xiaomi, в майбутньому році збираються порадувати вірних покупців новинками.

Так, за інформацією різних техно-ресурсів, Apple наступного року порадує відразу декількома новими моделями — iPhone SE 2/iPhone 9, а так же iPhone 12 з 5G. Відомо про них поки що небагато. Наприклад, за чутками, анонсований на 2020 рік iPhone SE 2 насправді буде нічим іншим, як iPhone 9. Нова лінійка, за словами інсайдерів, буде повторювати iPhone 8, його апаратну основу складе процесор A13 Bionic, а обсяг оперативної пам’яті буде дорівнює 3 ГБ. У Штатах ця бюджетна версія буде продаватися за рекордно низьку для iPhone вартість у 399 доларів США. Того ж не скажеш про iPhone 12 з 5G. Новітня модель, згідно з прогнозами аналітиків і інсайдерам, обійдеться як мінімум на чверть дорожче, ніж iPhone 11. За тими ж чутками, дизайн iPhone наступного року буде близький до більш квадратному форм-фактору iPhone 5, крім того, Apple використовує процесор Qualcomm X55 у всій лінійці iPhone 12.

Конкурент американського великого яблука Samsung запланував запуск нової лінійки смартфонів Galaxy S11 який буде включати три моделі: S11e, S11 і S11 Pro. Згідно з даними техно-інсайдерів, моделі серії Galaxy S11 отримають Infinity-O дисплеї діагоналлю від 6,3 до 6,7 дюймів з частотою оновлення 90 Гц або 120 Гц, процесори Exynos 990 і Snapdragon 865 (в залежності від регіону продажів), підтримку бездротової і швидкої зарядки потужністю 25 Вт.

Крім того, китайський OnePlus 8 також анонсований на 2020 рік. Не так давно стало відомо, що в лінійці OnePlus 8 буде три моделі: OnePlus 8, OnePlus 8 Lite OnePlus і 8 Pro. За попередніми даними, OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro базуються на SoC Snapdragon 865. Крім того, якщо вірити інсайдеам, OnePlus 8 Pro зможе підтримувати два 5G-підключення одночасно.

Ще один китайський гігант, Xiaomi, повинен представити власну новинку Mi 10. За словами інсайдерів, Mi 10 стане цілою лінійкою. З чуток, Xiaomi Mi 10 Pro буде оснащена оперативною пам’яттю LPDDR5, а також екраном роздільною здатністю FullHD + зі співвідношенням сторін 20:9.

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Консолі

2020 рік, схоже, має всі шанси стати одним з найважливіших років в індустрії відеоігор. Так, в наступному році мають відбутися дві гучні прем’єри — Xbox Series X і PlayStation 5. Так, нова консоль Microsoft Xbox Series X виконана в формі вертикальної башти, від чого стає більш схожою на традиційні ПК. В системі використовується замовний гібридний процесор AMD з процесорними ядрами на архітектурі Zen2 і графічний процесор Navi на архітектурі RDNA з пам’яттю GDDR6. Консоль буде підтримувати телевізори дозволом 8К і кадрову частоту до 120 к/с, також буде підтримка технології Ray Tracing і динамічного оновлення частоти екрану, і це поки що практично всі відомі дані про характеристики нової моделі.

У випадку з PlayStation 5 в компанії (Sony) немає граничної ясності, з’явиться модель в 2020 або 2021 році, але більшість схиляється до року Білого металевого щура. Зовнішність нового покоління приставки поки залишається секретом, а інформація про технічні характеристики базуються на “зливах” інформаторів спеціалізованих видань. За їх словами, PlayStation 5 повинна отримати пришвидшений процесор APU, що складається з 8-ядерного процесора Zen і GPU на основі Navi, з підтримкою трасування променів.

Комп’ютери

Microsoft в наступному році повинен представить Microsoft Surface Duo і Surface Neo. Обидва гаджета мають два екрани, і можуть складатися в кілька положень. Обидва мають надійти в продаж в кінці 2020 року. Крім того, в 2020 році повинен з’явитися довгоочікуваний новенький MacBook Pro з c 16-дюймовим екраном. За словами інсайдерів, Apple для нових пристроїв буде використовувати дисплеї на базі технології mini LED.