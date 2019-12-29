Не одними iPhone-ами: самые ожидаемые гаджеты 2020 года

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Предстоящий год принесёт множество приятных подарков любителям технологических новинок – изменить техномир грозятся не только гиганты индустрии, но и дерзкие компании-новички. По этому случаю УНН составил подборку из самых интересных «умных» гаджетов 2020 года.

Смартфоны

Сразу несколько всемирно известных компаний, таких как Apple, Samsung и Xiaomi, в будущем году собираются порадовать верных покупателей новинками. Так, по информации различных техно-ресурсов, Apple в наступающем году порадует сразу несколькими новыми моделями - iPhone SE 2/iPhone 9, а так же iPhone 12 с 5G. Известно о них пока немного. К примеру, по слухам, анонсированный на 2020 год iPhone SE 2 на самом деле будет ничем иным, как iPhone 9. Новая линейка, по словам инсайдеров, будет повторять iPhone 8, его аппаратную основу составит процессор A13 Bionic, а объём оперативной памяти будет равен 3 ГБ. В Штатах эта бюджетная версия будет продаваться за рекордно невысокую для iPhone цену в 399 долларов США. Того же не скажешь о iPhone 12 с 5G. Новейшая модель, согласно прогнозам аналитиков и инсайдерам, обойдётся как минимум на четверть дороже, чем iPhone 11. По тем же слухам, дизайн iPhone следующего года будет близок к более квадратному форм-фактору iPhone 5, кроем того, Apple использует процессор Qualcomm X55 во всей линейке iPhone 12.

Конкурент американского большого яблока Samsung запланировал запуск новой линейки смартфонов Galaxy S11 который будет включать три модели: S11e, S11 и S11 Pro. Согласно данным техно-инсайдеров, модели серии Galaxy S11 получат Infinity-O дисплеи диагональю от 6,3 до 6,7 дюймов с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865 (в зависимости от региона продаж), поддержку беспроводной и быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Кроме того, китайский OnePlus 8 также анонсирован на 2020 год. Не так давно стало известно, что в линейке OnePlus 8 будет три модели: OnePlus 8, OnePlus 8 Lite OnePlus и 8 Pro. По предварительным данным, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro базируются на SoC Snapdragon 865. Кроме того, если верить инсайдеам, OnePlus 8 Pro сможет поддерживать два 5G-подключения одновременно. Ещё один китайский гигант, Xiaomi, должен представить собственную новинку Mi 10. Со слов инсайдеров, Mi 10 станет целой линейкой. По слухам, Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащена оперативной памятью LPDDR5, а также экраном разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9.

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Консоли

2020 год, похоже, имеет все шансы стать одним из самых важных лет в индустрии видеоигр. Так, в следующем году должны состояться две громкие премьеры - Xbox Series X, и PlayStation 5. Так, новая консоль Microsoft Xbox Series X выполнена в форме вертикальной башни, отчего становится боле похожей на традиционные ПК. В системе используется заказной гибридный процессор AMD с процессорными ядрами на архитектуре Zen2 и графический процессор Navi на архитектуре RDNA с памятью GDDR6. Консоль будет поддерживать телевизоры разрешением 8К и кадровую частоту до 120 к/с, также будет поддержка технологии Ray Tracing и динамического обновления частоты экрана, и это пока практически все известные данные о характеристиках новой модели.

В случае с PlayStation 5 в компании (Sony) нет предельной ясности, появится модель в 2020 или 2021 году, но большинство склоняется к году Белой металлической крысы. Внешность нового поколения приставки пока остается секретом, а информация о технических характеристиках базируются на «сливах» информаторов специализированных изданий. По их словам, PlayStation 5 должна получить ускоренный процессор APU, состоящий из 8-ядерного процессора Zen и GPU на основе Navi, с поддержкой трассировки лучей.

Компьютеры

Microsoft в следующем году должен представит Microsoft Surface Duo и Surface Neo. Оба гаджета имеют два экрана, и могут складываться в несколько положений. Оба должны поступить в продажу в конце 2020 года. Кроме того, в 2020 году должен появиться долгожданный новенький MacBook Pro с c 16-дюймовым экраном. По словам инсайдеров, Apple для новых устройств будет использовать дисплеи на базе технологии mini LED.