Машини майбутнього: які нові тачки порадують автолюбителів у 20-х роках

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Ілон Маск знову здивує

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Наступного десятиліття виробники порадують автолюбителів безліччю різноманітних моделей на будь-який смак. УНН зібрав для вас сімку найцікавіших моделей, які можна буде побачити вже в недалекому майбутньому.

Audi Sport EV

Audi Sport оголосив про плани випустити Audi Sport EV до 2020 року, але поки мало що відомо про саме авто. Оголошення було не так про це конкретне авто, скільки про загальні плани бренду з випуску електромобілів, які зійдуть з конвеєра протягом наступного десятиліття. Вже зараз можна з упевненістю сказати, що модель 2020 року не буде кросовером, тому що компанія Audi в своїй заяві зазначила, що кросовери з’являться пізніше.

McLaren GT

Суперкар від фахівців McLaren — McLaren GT версії 2020 року — є наступником McLaren 720S. Автомобілі мають схожий дизайн і технічне оснащення. У той же час, GT стане першим серійним автомобілем, салон якого в базовому виконанні буде оформлятися кашеміром. Також у GT 4-літровий двигун з потужністю 620 кінських сил. Профільні ЗМІ пишуть, що McLaren GT буде пропонуватися за ціною 210 тис. доларів.

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Кабріолет Chevrolet Corvette восьмого покоління був вперше представлений в липні нинішнього року і припав до смаку автолюбителям. Stingray 2020 буде приводити в рух 6,2-літровий двигун LT2 V8. Двигун працює з восьмиступінчастою коробкою передач Tremec з подвійним зчепленням. Виробництво 2020 Chevrolet Corvette Stingray почнеться на початку наступного року. Автомобіль буде пропонуватися в комплектаціях 1LT, 2LT і 3LT. У США базова модель 1LT буде коштувати трохи більше 67 тис. доларів.

Porsche Taycan

Перший повністю електричний спортивний автомобіль був представлений компанією Porsche навесні і встиг придбати незвичайну популярність — зокрема, на нього було оформлено кілька десятків тисяч попередніх замовлень, в тому числі і в Україні. Taycan оснащений двома синхронними двигунами потужністю понад 600 к.с., які дозволять авто досягти швидкості 60 миль/год приблизно за 3,5 секунди.

Mini JCW GP

Mini раніше в цьому році підтвердила, що до 2020 року представить новий John Cooper Works GP. У версії, представленій в Лос-Анджелесі на презентації, кузов був виготовлений з карбону. Повідомляється, що тираж буде обмежений — лише 3000 машин. Про ціну виробники не поширювалися, проте потужність була названа: більше 300 к.с.

Tesla Roadster

Чотиримісний спортивний електромобіль, прототип якого був представлений ще в листопаді 2017 року. Серійний випуск моделі намічений на 2020 рік. Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що новий родстер стане найшвидшим автомобілем в лінійці компанії. Як пишуть західні ЗМІ, новенький Roadster робить стрибок до 60 миль в годину за 1,9 секунди, з максимальною швидкістю 250 миль на годину. Стартова ціна машини — від 200 тис. доларів США, при цьому потенційні власники вже оформляють передзамовлення за 50 тис. доларів США, щоб стати одним з перших, хто його придбає.

Mercedes EQA

Компактний електричний хетчбек від Mercedes має (в концепті) по одному електричному двигуну на передній і задній осі, які забезпечує йому потужність понад 200 кВт. Як заявляє виробник, “реальний запас ходу” автомобіля становить 400 км, що забезпечується акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт* год. Повний привід концепту включає два електродвигуни сумарною потужністю 268 к.с. (200 кВт), що дозволяють розганятися з нуля до 100 км/год за 5 секунд. Виробники раніше заявили, що серійний випуск моделі почнеться в 2020 році.

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