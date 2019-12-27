Машины будущего: какие новые тачки порадуют автолюбителей в 20-х годах

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 37291 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 120645 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126401 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 124590 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 147456 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111247 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111663 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109836 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132228 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130861 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Илон Маск снова удивит 

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В следующее десятилетие производители порадуют автолюбителей множеством разнообразных моделей на любой вкус. УНН собрал для вас семёрку самых интересных моделей, которые можно будет увидеть уже в обозримом будущем.

Audi Sport EV

Audi Sport объявил о планах выпустить Audi Sport EV к 2020 году, но пока мало что известно о самом авто. Объявление было не столько об этом конкретном автомобиле, сколько об общих планах бренда по выпуску электромобилей, которые сойдут с конвейера в течение следующего десятилетия. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что модель 2020 года не будет кроссовером, потому что компания Audi в своём заявлении отметила, что кроссоверы появятся позже.

McLaren GT

Суперкар от специалистов McLaren - McLaren GT версии 2020 года - является преемником McLaren 720S. Автомобили имеют похожий дизайн и техническое оснащение. В то же время, GT станет первым серийным автомобилем, салон которого в базовом исполнении будет оформляться кашемиром. Также у GT 4-литровый двигатель с мощностью 620 лошадиных сил. Профильные СМИ пишут, что McLaren GT будет предлагаться по цене 210 тыс. долларов.

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Кабриолет Chevrolet Corvette восьмого поколения был впервые представлен в июле нынешнего года и пришелся по вкусу автолюбителям. Stingray 2020 будет приводить в движение 6,2-литровый двигатель LT2 V8. Двигатель работает с восьмиступенчатой коробкой передач Tremec с двойным сцеплением. Производство 2020 Chevrolet Corvette Stingray начнется в начале следующего года. Автомобиль будет предлагаться в комплектациях 1LT, 2LT и 3LT. В США базовая модель 1LT будет стоить чуть более 67 тыс. долларов.

Porsche Taycan

Первый полностью электрический спортивный автомобиль был представлен компанией Porsche весной и успел приобрести недюжинную популярность – в частности, на него было оформлено несколько десятков тысяч предзаказов, в том числе и в Украине. Taycan оснащен двумя синхронных двигателя мощностью более 600 л.с., которые позволят авто достичь скорости 60 миль/ч примерно за 3,5 секунды.

Mini JCW GP

Mini ранее в этом году подтвердила, что к 2020 году представит новый John Cooper Works GP. У версии, представленной в Лос-Анджелесе на презентации, кузов был изготовлен из карбона. Сообщается, что тираж будет ограничен — лишь 3000 машин. О цене производители не распространялись, однако мощность была названа: более 300 л.с.

Tesla Roadster

Четырёхместный спортивный электромобиль, прототип которого был представлен ещё в ноябре 2017 года. Серийный выпуск модели намечен на 2020 год. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что новый родстер станет самым быстрым автомобилем в линейке компании. Как пишут западные СМИ, новенький Roadster совершает скачок до 60 миль в час за 1,9 секунды, с максимальной скоростью 250 миль в час. Стартовая цена машины - от 200 тыс. долларов США, при этом потенциальные владельцы уже оформляют предзаказ за 50 тыс. долларов США, чтобы стать одним из первых, кто его приобретет.

Mercedes EQA

Компактный электрический хэтчбек от Mercedes имеет (в концепте) по одному электрическому двигателю на передней и задней оси, которые обеспечивает ему мощность более 200 кВт. Как заявляет производитель, «реальный запас хода» автомобиля составляет 400 км, что обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт* ч. Полный привод концепта включает два электродвигателя суммарной мощностью 268 л.с. (200 кВт), позволяющие разгоняться с нуля до 100 км/ч за 5 секунд. Производители ранее заявили, что серийный выпуск модели начнется в 2020 году.

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