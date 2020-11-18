Не хотіли викликати "швидку": від COVID-19 померла підопічна психоневрологічного інтернату

"Померла підопічна Радомишльського психоневрологічного інтернату, яку за наполяганням моніторингової групи національного превентивного механізму Офісу Омбудсмана було госпіталізовано до Коростишінської центральної районної лікарні. За інформацією директора установи, підопічна К., у якої ПЛР-методом було встановлено коронавірус SARS-CoV-2, 15 листопада померла внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19", - вказали в Офісі Омбудсмена.

Там зазначили, що під час візиту 12 листопада лише після втручання моніторингової групи підопічних інтернату з ознаками ГРЗ було ізольовано до окремої кімнати, а також викликано бригаду екстреної медичної допомоги, яка невідкладно госпіталізувала підопічну у тяжкому стані до інфекційного відділення районної лікарні.

"За цим фактом... направлено лист до Генеральної прокуратури України для вжиття відповідних заходів реагування", - додали в Офісі Обмудсмена.

Також вказано, що направлено голові Житомирської ОДА рекомендації щодо заходів з запобігання поширення коронавірусу в інтернаті і забезпечення 211 підопічних, які є особами з інвалідністю, належною медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - близько 12,5 тисячі, що близько до антирекорду. При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.