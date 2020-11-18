Не хотели вызывать "скорую": от COVID-19 умерла подопечная психоневрологического интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Житомирской области в инфекционном отделении одной из больниц умерла подопечная Радомышльского психоневрологического интерната, к которой отказывались вызывать "скорую". Об этом сообщили в среду, 18 ноября, в пресс-службе Офиса Омбудсмена, передает УНН.
"Умерла подопечная Радомышльского психоневрологического интерната, которую по настоянию мониторинговой группы национального превентивного механизма Офиса Омбудсмена было госпитализировано в Коростишинскую центральную районную больницу. По информации директора учреждения, подопечная К., у которой ПЦР-методом было установлено коронавирус SARS-CoV-2, 15 ноября умерла в результате осложнений, вызванных COVID-19", - указали в Офисе Омбудсмена.
Там отметили, что во время визита 12 ноября только после вмешательства мониторинговой группы подопечные интерната с признаками ОРЗ были изолированы в отдельную комнату, а также вызвана бригада экстренной медицинской помощи, безотлагательно госпитализировавшая подопечную в тяжелом состоянии в инфекционное отделение районной больницы.
"По данному факту... направлено письмо в Генеральную прокуратуру Украины для принятия соответствующих мер реагирования", - добавили в Офисе Обмудсмена.
Также указано, что направлено председателю Житомирской ОГА рекомендации относительно мер по предотвращению распространения коронавируса в интернате и обеспечению 211 подопечных, которые являются лицами с инвалидностью, надлежащей медицинской помощью.
Напомним, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев.