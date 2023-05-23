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Не допустити падіння бєлгородщини: тільки зараз росія назвала справжню мету “СВО”, і вона полягає не в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. росія сформулювала справжню мету "спеціальної військової операції” лише на 15-й місяць війни проти України – не допустити падіння бєлгородської області. У своєму Twitter радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк закликав російський режим замислитися та залишити всі території України, щоб зменшити рівень катастрофи у фіналі, передає УНН.

Цитата

"Офіційний кремль (устами пєскова) на п’ятнадцятий місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету "спеціальної військової операції": не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно та недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і починати нову інформаційну кампанію "російської перемоги": "Досягнуто. Разом та назавжди. Калуга, Тула, Рязань – це росія", – йдеться в повідомленні.

Деталі

Він закликав російський режим замислитися над обʼєктивністю: чим раніше рф залишить всі території України, то менш грандіозною катастрофою в росії все закінчиться у фіналі.

Доповнення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала події в грайворонському районі бєлгородської області рф повстанням патріотів росії проти путінського режиму, який назрівав вже давно.

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