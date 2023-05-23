Не допустить падения белгородщины: только сейчас россия назвала истинную цель "СВО", и она заключается не в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. россия сформулировала настоящую цель "специальной военной операции” только на 15-й месяц войны против Украины – не допустить падения белгородской области. В своем Twitter советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал российский режим задуматься и оставить все территории Украины, чтобы уменьшить уровень катастрофы в финале, передает УНН.
Цитата
"Официальный кремль (устами Пескова) на пятнадцатый месяц полномасштабной войны наконец сформулировал цель "специальной военной операции": не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию "русской победы": "Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань – это россия", – говорится в сообщении.
Детали
Он призвал российский режим задуматься над объективностью: чем раньше рф оставит все территории Украины, тем менее грандиозной катастрофой в россии все закончится в финале.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала события в грайворонском районе белгородской области рф восстанием патриотов россии против путинского режима, которое назревало уже давно.